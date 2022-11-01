23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي ينطلق مرتاحاً لوضعية حكومته من مؤتمر الجزائر
Lebanon 24
01-11-2022
|
23:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في" الديار":تقول المصادر الموثوقة، بأنه، وأمام إطالة أمد الفراغ الرئاسي، واستلام حكومة تصريف الأعمال السلطة، وتوجه ميقاتي للمشاركة في القمة العربية المنعقدة في الجزائر، ولذلك، ستكون له تحرّكات داخلية وخارجية في هذه المرحلة، دون استبعاد قيامه بجولة عربية وأوروبية، وينقل عن هذه المصادر، أنه قد يزور العاصمة الفرنسية للقاء الرئيس الفرنسي بعد المتغيّرات التي حصلت على الساحة اللبنانية، لا سيما وأن الإشارة الفرنسية لتحصين حكومته، وقطع الطريق على المشكّكين بدستوريتها والمطالبين باستقالتها، أي الرئيس السابق ميشال عون، والنائب جبران باسيل، فذلك أعطى ميقاتي جرعات دعم كبيرة، وهذا ما سيظهر جلياً في جلسة المجلس النيابي التي ستنعقد غداً.
Advertisement
وبالتالي، وبعد موقف باريس وعدد من العواصم العربية والغربية، ومشاركة ميقاتي في قمة الجزائر، تابعت المصادر، فهذه العناوين طغت على ما كان يراهن عليه عون وباسيل، وبالمحصلة، فإن مشاركة وزير الطاقة وليد فياض في الوفد الذي اصطحبه ميقاتي إلى الجزائر، وهو المحسوب على "التيار الوطني الحر"، فذلك يؤكد بقاء وزراء "التيار" في الحكومة.
وأخيراً وأمام إطالة أمد الفراغ الرئاسي، وارتياح ميقاتي لوضعيته حكومياً، وما توفّر لها من غطاء داخلي وخارجي، فإن عنوان الأسابيع المقبلة سيكون التصعيد السياسي على خلفية الإستحقاق الرئاسي، وحيث عون وتياره بحاجة إلى استمرارهم في استنهاض قواعدهم الحزبية ومناصريهم، بعدما لم يتمكّنوا من فرض حكومة جديدة تلبي مطالبهم ومصالحهم، ولكن يمكن التأكيد بأن أي استحقاق دستوري وسواه، بات موضع متابعة ومراقبة لصيقة من المجتمع الدولي، ولهذه الغاية ليس باستطاعة الرئيس السابق للجمهورية أن يناور ويعطّل كما كانت الحال في محطات سابقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
Lebanon 24
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
06:00 | 2022-11-01
01/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
03:50 | 2022-11-01
01/11/2022 03:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
05:00 | 2022-11-01
01/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
03:00 | 2022-11-01
01/11/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
03:04 | 2022-11-01
01/11/2022 03:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2022-11-02
حزب الله أطلق حملة الرد: ماذا سيقول؟
02:30 | 2022-11-02
بري "ينتظر" وهذا ما قد يفعله الخميس!
02:15 | 2022-11-02
هذا هو الدور الجديد لعون
02:07 | 2022-11-02
بوشكيان: لبنان سينهض وشبابه رائد في المبادرات والابتكارات
02:00 | 2022-11-02
"دونكيشوت الجمهورية" ماض في المعارك الوهمية والنفاق السياسي
01:54 | 2022-11-02
عدّاد كورونا إلى ارتفاع... إليكم أحدث الأرقام
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
02/11/2022 08:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
02/11/2022 08:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
02/11/2022 08:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact