23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جريصاتي لـ"نداء الوطن": لم أوافق على توقيع مرسوم الاستقالة
Lebanon 24
02-11-2022
|
00:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، سليم جريصاتي أنّه لم يكن موافقاً على توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال، إلّا أنّه رفض أي حديث عن امتعاض لديه أو ربط موقفه هذا بغيابه عن وداع العهد، مبرّراً هذا الغياب بأنهّ ليس موظفاً في الملاك، «بل لقد اختارني الرئيس عون من خارج كل هذه الحلقة لكي أكون مستشاراً أول لديه، علماً أنني ودّعته بصورة خاصة، وألقيت كلمة في المناسبة». وقال جريصاتي لـ»نداء الوطن»: «إنّ رفضي توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة أمر معروف من الأساس، وقد صدر بيانان عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بهذا الموضوع تحديداً، لكن لا شيء يمنع في الدستور من أن يوقّعه الرئيس ولو كان العرف يقتضي بأن تصدر مراسيم قبول استقالة الحكومة، وتعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة معاً. لكن الرئيس عون شاء التوقيع قبيل مغادرته قصر بعبدا للدلالة على أنّ الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولأنّ توقيع الرئيس المقبل لن يكون مفهوماً، اذ إنّ ولاية مجلس النواب بدأت في عهد الرئيس عون، اذاً للمرسوم الاعلاني دلالة قانونية وسياسية معاً، وقد رغب الرئيس بتوقيعه منفرداً قبل انتهاء ولايته، وهذا الأمر من صلاحيته».
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
Lebanon 24
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
06:00 | 2022-11-01
01/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
03:50 | 2022-11-01
01/11/2022 03:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
05:00 | 2022-11-01
01/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
03:00 | 2022-11-01
01/11/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
03:04 | 2022-11-01
01/11/2022 03:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2022-11-02
حزب الله أطلق حملة الرد: ماذا سيقول؟
02:30 | 2022-11-02
بري "ينتظر" وهذا ما قد يفعله الخميس!
02:15 | 2022-11-02
هذا هو الدور الجديد لعون
02:07 | 2022-11-02
بوشكيان: لبنان سينهض وشبابه رائد في المبادرات والابتكارات
02:00 | 2022-11-02
"دونكيشوت الجمهورية" ماض في المعارك الوهمية والنفاق السياسي
01:54 | 2022-11-02
عدّاد كورونا إلى ارتفاع... إليكم أحدث الأرقام
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
02/11/2022 09:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
02/11/2022 09:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
02/11/2022 09:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact