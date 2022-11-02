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لبنان

سقط في الوادي.. وهذا كان مصيره

Lebanon 24
02-11-2022 | 00:30
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تم العثور على المواطن نظير زغيب في وادي كفردبيان وهو على قيد الحياة بعدما سقطت سيارته في الوادي وتم فقدانه منذ حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.

وقد عمل عناصر الدفاع المدني واهل البلدة والقوى الامنية على البحث بشكل حثيث ودقيق  ليتمكنوا بعدها من العثور عليه ونقله الى المستشفى، بحسب ما أفادت صفحة "اليازا" عبر تويتر.
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