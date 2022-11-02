"الكوليرا" تتوسع... كيف توزعت الاصابات بين مختلف المناطق اللبنانية؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل" 10 إصابات جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى400 ، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 17".

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كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.