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لبنان

"الكوليرا" تتوسع... كيف توزعت الاصابات بين مختلف المناطق اللبنانية؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 01:20
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل" 10 إصابات جديدة  في الساعات الـ 24 الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى400 ، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 17".
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كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.
 

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