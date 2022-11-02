أمطار غزيرة وصواعق وعواصف رعدية بانتظارنا.. واستعدوا لأجواء باردة في هذا الموعد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان يتأثر حالياً بحالة عدم استقرار وهي عبارة عن تشكل سحب رطبة فوق الساحل والمياه الاقليمية اللبنانية، تصل الى درجة الاشباع في نسبة الرطوبة، فتدخل مناطق لبنانية محدّدة وتسبب بتساقط امطار متفرقة تترافق مع عواصف رعدية وتساقط لحبات البرَد.

وأضاف: "منذ يوم الاثنين تدفّقت سحب ركامية متوسطة الارتفاع من شمال مصر وليبيا حيث تشكل منخفض متوسط الفعالية في البحر المتوسط، وبدأت هذه السحب تتجه، متفرقة، بسرعة ضعيفة نحو سواحل سوريا ولبنان، وما زالت حتى اليوم بسبب بطء الرياح الغربية، ما ادّى الى تساقط امطار عشوائية مع نسبة انفراجات وصلت الى 97%".

يُتابع الطقس الخريفي سيطرته على لبنان، بحسب خنيصر، وستكون بعض السواحل الجنوبية والسلسلة الغربية عرضةً لحالة عدم استقرار جوّي اليوم، فتتساقط امطار محلية بين المناطق المتنية وكسروان وجبيل والبترون وزغرتا وعكار وطرابلس خلال النهار مصحوبة بالصواعق والعواصف الرعدية، على ان يتحوّل الطقس صباح غد الخميس الى مشمس قليل الغيوم وترتفع الحرارة بشكل تدريجي.

هذا وتتجه كُتل قطبية نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط على طبقة 700hpa ما يوازي ارتفاع 3000 متر اعتباراً من يوم الاحد، فتنخفض الحرارة على هذه المرتفعات الى -2، تزامناً مع وصول منخفض جوّي نحو جنوب شرق تركيا الامر الذي سيسبب بأجواء باردة، مثلجة على المرتفعات (ما فوق 2600متر)، وممطرة في المناطق اللبنانية والسورية (الغربية).

طقس يوم الأربعاء: مشمس صباحاً يتحوّل الى غائم قبل الظهر وممطر على الساحل اللبناني وبعض الجبال الغربية، وتكون الامطار غزيرة احياناً مصحوبة بحبات البرَد والرعود.

طقس يوم الخميس: مشمس مع سحب مرتفعة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل: 24 نهاراً و 20 ليلاً

في البقاع: 22 نهاراً و 11 ليلا

على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 11 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 14 نهاراً و 6 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين 5 و 15 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 70 %

حالة البحر : منخفض ارتفاع الموج، حرارة المياه 27 درجة