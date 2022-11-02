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لبنان

عدّاد كورونا إلى ارتفاع... إليكم أحدث الأرقام

Lebanon 24
02-11-2022 | 01:54
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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات كورونا، تسجيل "77 إصابة جديدة  رفعت  العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1218810".

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة .
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المصدر: الوكالة الوطنية
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