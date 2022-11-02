حزب الله أطلق حملة الرد: ماذا سيقول؟

تقول مصادر معنية " إن "حزب الله" سيعمل بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة على الاستفادة الكاملة من عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وأنه اعطى توجهاً اعلاميا بضرورة التركيز على اهمية ما حصل ودور الحزب في انجازه".

ووفق المصادر "فان الحزب يرغب بتسجيل نقاط اعلامية جدية على خصومه يؤكد من خلالها اهمية وجود سلاحه في اطار الحملة المضادة على سردية ان الاتفاق يعني ان السلاح لم يعد له اي لزوم".

وبحسب المصادر فإن الحزب لن يترك اي مناسبة من دون الحديث عن "الانتصار" لا بل ان امينه العام السيد حسن نصرالله سيتحدث مجددا عن موضوع ترسيم الحدود ودور القوة العسكرية للحزب في تحقيقه في كلماته اللاحقة".