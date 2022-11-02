الى أي مدى سيصل اهتمام بوتين بلبنان؟

توقفت أوساط سياسيّة عند قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم هبة من القمح والفيول أويل إلى لبنان، معتبرة أن تلك الخطوة لافتة في ظلّ الوضع القائم، وقد تكونُ إشارة إلى أنّ موسكو تسعى الى تعزيز وجودها في لبنان من بوابة المساعدات والهبات.

وأشارت إلى أنّ "الدور الروسي، من بوابة مساعدة لبنان، قد لا يقتصر على هذا الحد، بل سيتطوّر أكثر فأكثر ليشمل أموراً أخرى أساسية قد ترتبطُ بملفات كبرى مثل ملف النفط والغاز الذي تسعى موسكو للدخول مُجدداً على خطّه من بوابة سوريا المجاورة للبنان".

ورأت المصادر "أنّ ما قامت به روسيا مؤخراً مع لبنان قد يتكرّر مع دول أخرى بعيدة عن لبنان، خصوصاً أن هناك سعياً روسياً لتعويض انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقراً في أفريقيا على نفقتها الخاصة.