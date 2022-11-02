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لبنان

خطوة من المصارف بشأن الدولار.. إليكم ما قد يحصُل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-11-2022 | 04:15
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إن خطوة رفع الدولار في المصارف من 8 آلاف ليرة إلى 15 ألفاً ستكون مرتبطة بسيناريوهات عديدة مُحتملة أبرزها سيناريو تخفيض الكوتا بالدولار الممنوحة للمودعين.

وعن هذا السيناريو المُحتمل، تقول المصادر: "في الوقت الرّاهن، يحقّ لكل مُودع من أصحاب المبالغ الكبيرة أن يحصل شهرياً على مبلغ 3 آلاف دولارٍ على دولار 8 آلاف ليرة، أي ما يعادل 24 مليون ليرة شهرياً. أما في حال رفع الدولار في المصارف إلى 15 ألف ليرة، فإنّ المودع قد لا يحقّ له استمرار الحصول على 3 آلاف دولار، لأنه في حال استمر ذلك، فإنّ المبلغ الممنوح له بالليرة سيزداد وسيرتفع من 24 مليوناً إلى 45 مليون ليرة، ما يعني أن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ستزداد، مما سيشجع زيادة الطلب على الدولار من السوق الموازية".

وتابعت المصادر: "لتفادي هذا الأمر، قد يتم تخفيض الكوتا الممنوحة بالدولار شهرياً، أي أن مبلغ الـ3 آلاف دولار قد يُصبح 1600 دولار شهرياً وذلك من أجل إعطاء المودع 24 مليون ليرة وفق دولار الـ15 ألف ليرة لبنانية".

ولفتت المصادر إلى أنّ من يريد تحويل مبالغ صغيرة من الدولار الى الليرة على سعر صرف 15 الف ليرة هو المستفيد من تغيير سعر الصرف.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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