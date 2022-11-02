Advertisement

لبنان

سعر جديد لطنّ الترابة.. كم بلغ؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1006639-638029770744968888.jpg
Doc-P-1006639-638029770744968888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حددت وزارة الصناعة في بيان، سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين وثماني ماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من يوم غد الخميس ولغاية الثلثاء 8/11/2022 ضمنا. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة". 
Advertisement

وستحدد الوزارة "سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:22 | 2022-11-02
06:00 | 2022-11-02
07:00 | 2022-11-02
06:53 | 2022-11-02
06:46 | 2022-11-02
06:42 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website