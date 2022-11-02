سعر جديد لطنّ الترابة.. كم بلغ؟

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حددت وزارة الصناعة في بيان، سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين وثماني ماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من يوم غد الخميس ولغاية الثلثاء 8/11/2022 ضمنا. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".وستحدد الوزارة "سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا".