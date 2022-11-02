التسعيرة الجديدة للكهرباء.. 5 أمبير بمليوني ليرة؟

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أعرب مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون عن عدم تفاؤله بنجاح خطة رفع التعرفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية.وفي حديث لصوت كل لبنان، شرّح بيضون التسعيرة الجديدة، موضحاً ان فاتورة الـ5 امبير لخمس ساعات ستتخطى المليوني ليرة، وكلفة المحروقات التي سيمولها مصرف لبنان ستهدر ولن يكون مصيرها افضل من مصير السلفات السابقة التي افلست الخزينة وأدت الى الانهيار.وعن كيفية تقليص التداعيات، اشار بيضون الى ضرورة أخذ تأشيرة العدادات قبل البدء بتطبيق التعرفة ورفع الكيلواط ساعة على تسعيرة الـ10 سنتات الى حدود مئتين او ثلاثمئة ليتمكن المواطنون من اصحاب الدخل المحدود من الاستغناء عن المولدات.