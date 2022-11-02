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لبنان

جعجع خضع لعملية جراحية ويمضي فترة نقاهة في معراب (صورة)

Lebanon 24
02-11-2022 | 04:48
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يمضي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فترة نقاهة في مقر اقامته في معراب، بعدما خضع لعملية " الميّ الزرقا" في عينه في مستشفى "سيدة مارتين" في جبيل.
 
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