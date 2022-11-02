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لبنان

إشكال بين "المستقبل" وبخاري؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 05:11
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نفت هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" في بيان، ما تضمنه مقال نشرته  جريدة   "الأخبار" اليوم بعنوان "انتفاضة زرقاء في وجه البخاري؟".

 وقالت: "نشرت الأخبار اليوم مقالا بعنوان "انتفاضة زرقاء" في وجه البخاري؟"، يزج باسم تيار المستقبل في ما حصل مع سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري خلال زيارته بلدة الفاعور. يهم الهيئة نفي ما تضمنه المقال جملة وتفصيلا، والتأكيد أنه يضج بجملة افتراءات وأكاذيب في حق التيار وأنصاره، اذ يروي حقيقة الأسباب الأمنية التي حالت دون إتمام  السفير البخاري زيارته إلى بلدة الفاعور، ثم يفبرك في المقابل روايات لا أساس لها من الصحة لاتهام أنصار التيار بما لا علاقة لهم فيه، مع التشديد على أن اجتهادات "الأخبار" لإسقاط سياسة العداء التي تنتهجها ضد المملكة العربية السعودية، على "تيار المستقبل"، مردودة لها، ولا قيمة لها في الواقع".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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