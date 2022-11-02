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لبنان

كتل هوائية باردة... ماذا عن الأمطار؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 05:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية.
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وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة:  لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي  مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ، والذي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستقر تدريجيا  اعتبارا من صباح الخميس .

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة  في المناطق الجنوبية والداخلية مع احتمال حدوث برق و رعد خلال الفترة الصباحية.

الخميس:  غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية.

الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

السبت:  صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 11 الى 24 درجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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