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لبنان

عملية سلب مسلّحة على متن باص في عكّار... إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
02-11-2022 | 05:52
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أفاد "مندوب لبنان 24" بتعرض باص لنقل الركاب لعملية سلب على طريق المحمرة عكار من قبل عصابة ملثمين مسلحين على متن سيارة نوع مرسيدس لون ابيض تعود ملكيتها ل"ح.ع." 

وأوقف الملثمون الباص وسلبوا الركاب والسائق وكسروا الزجاج الامامي، قبل ان يتمكن عدد من شبان المنطقة من اعتراضهم وتوقيف 3 افراد من العصابة الملثمة التي كانت مكونة من 5 اشخاص عُرف منهم "م.ح." "ع.ع." و "ع.ح." "ي.م." من سكان منطقة ببنين والريحانية، في حين فرّ شخصان مع السيارة الى جهة مجهولة.
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وقد تم تسليمهم لدورية من شعبة المعلومات لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.

وفي وقت لاحق، افاد شبان المنطقة بأن شعبة المعلومات اخلت فوراً سبيل جميع الذين تم تسليمهم، في حين نفى مصدر امني ان تكون شعبة المعلومات قد استلمت اي موقوف، مشيراً إلى أنه عند وصول الدورية الى المكان كانت العصابة قد فرّت من المكان، وقامت الدورية بتأمين خروج ومواكبة الاشخاص الذين تعرضوا للسلب من المكان بعد ان تبين ان افراد العصابة هم من المنطقة المجاورة لمكان السلب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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