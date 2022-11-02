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لبنان

إرتفاع ملحوظ بأسعار البنزين والمازوت... إليكم جدول المحروقات الجديد

Lebanon 24
02-11-2022 | 06:09
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ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 20 ألف ليرة، والمازوت 23 ألفاً.
 
وأصبحت أسعار المروقات على الشّكل التالي: 

- البنزين 95 أوكتان: 722000 ليرة لبنانيّة. 
- البنزين 98 أوكتان: 738000 ليرة لبنانيّة. 
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 المازوت: 855000 ليرة لبنانيّة. 
 
 
 
 
 
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