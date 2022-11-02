إرتفاع ملحوظ بأسعار البنزين والمازوت... إليكم جدول المحروقات الجديد

ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 20 ألف ليرة، والمازوت 23 ألفاً.





- البنزين 95 أوكتان: 722000 ليرة لبنانيّة.

- البنزين 98 أوكتان: 738000 ليرة لبنانيّة.

Advertisement المازوت: 855000 ليرة لبنانيّة. وأصبحت أسعار المروقات على الشّكل التالي:- البنزين 95 أوكتان: 722000 ليرة لبنانيّة.- البنزين 98 أوكتان: 738000 ليرة لبنانيّة.المازوت: 855000 ليرة لبنانيّة.