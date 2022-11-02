إلى سكان صيدا وضواحيها... إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيان التالي:

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تحيط المؤسسة السادة المشتركين في صيدا وضواحيها علماً أنه، وبسبب عدم استقرار التغذية بالتيار الكهربائي عبر خط الخدمات العامة وانقطاعه لفترات طويلة منذ يوم أمس، تعذر تشغيل أغلب محطات المياه مما أدى الى توقف الضخ والتغذية بالمياه.وتعمل المؤسسة على التواصل والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان لاستعادة استقرار التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.وعليه تتمنى المؤسسة على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة التيار الكهربائي.