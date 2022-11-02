حداد على ماغي محمود



Advertisement

وتوجه نحو أهل الفقيدة ومدرستها وأساتذتها ورفاقها بأحر التعازي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .

عبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، عن "حزنه وألمه العميق لخسارة التلميذة ماغي محمود ، نتيجة الفاجعة التي تعرضت لها ثانوية القبة الرسمية المعروفة سابقا بمدرسة الأميركان ".وتوجه نحو أهل الفقيدة ومدرستها وأساتذتها ورفاقها بأحر التعازي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .



كما اتصل الوزير الحلبي بوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض لتأمين العلاج للمصابين ، وأجرى اتصالا باليونيسف لتغطية تكاليف العلاج والاستشفاء .

وهو يتابع مع أركان وزارة التربية تطورات الوضع على الأرض لحظة بلحظة .



وقرر الوزير الحلبي تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية في طرابلس طوال يوم غد الخميس حدادا على الفقيدة. وأجرى الوزير الحلبي إتصالا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الموجود في الجزائر، والذي عبر عن ألمه وحزنه لفقدان التلميذة وإصابة رفاقها ، وكلف الرئيس ميقاتي الهيئة العليا للإغاثة الحضور ميدانيا والمساعدة .كما اتصل الوزير الحلبي بوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض لتأمين العلاج للمصابين ، وأجرى اتصالا باليونيسف لتغطية تكاليف العلاج والاستشفاء .وهو يتابع مع أركان وزارة التربية تطورات الوضع على الأرض لحظة بلحظة .وقرر الوزير الحلبي تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية في طرابلس طوال يوم غد الخميس حدادا على الفقيدة.





وقالت في بيان اليوم: "إزاء الفاجعة الأليمة التي ألمت بنا اليوم جراء سقوط سقف إحدى الغرف في مدرسة الأميركان الرسمية المختلطة في طرابلس مما أدى إلى وفاة الطالبة ماغي محمود وجرح أخرى، تتقدم اللجنة بأحر التعازي لعائلة الشهيدة وأحبابها وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".



وأخيرا تطالب اللجنة "وزير التربية إقفال كافة المدارس والثانويات الرسمية يوم غد الخميس حدادا على روح الضحية ماغي محمود. وكصرخة وجع وغضب للحال الذي آل إليه القطاع التربوي". وكانت اللجنة الطالبية في لبنان إستنكرت "غياب الصيانة والمتابعة الدائمة للبنى التحتية للمباني التعليمية الرسمية جراء الموازنة شبه المعدومة المخصصة للقطاع التربوي"، مطالبة "الجهات المانحة والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية المساهمة في سد الفجوة والحاجة في هذا الخصوص".وقالت في بيان اليوم: "إزاء الفاجعة الأليمة التي ألمت بنا اليوم جراء سقوط سقف إحدى الغرف في مدرسة الأميركان الرسمية المختلطة في طرابلس مما أدى إلى وفاة الطالبة ماغي محمود وجرح أخرى، تتقدم اللجنة بأحر التعازي لعائلة الشهيدة وأحبابها وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".وأخيرا تطالب اللجنة "وزير التربية إقفال كافة المدارس والثانويات الرسمية يوم غد الخميس حدادا على روح الضحية ماغي محمود. وكصرخة وجع وغضب للحال الذي آل إليه القطاع التربوي".

وأدى انهيار السقف داخل احد الصفوف في "مدرسة الأمركان" في منطقة جبل محسن، الى وفاة الطالبة محمود واصابة زميلتها.



