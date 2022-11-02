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لبنان

نشابة بحثت عودة لبنان الى منظمة الايسيسكو مع الأمين العام للمنظمة

Lebanon 24
02-11-2022 | 06:46
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لبت الامينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لـ "اليونسكو" هبة نشابة، دعوة منظمة "اليونيسكو" باريس لحضور مؤتمر بعنوان "اللغة العربية ودورها في المحافظة على التراث" الذي عقد في الرباط الأسبوع الماضي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونيسكو في المغرب، حيث ألقت محاضرة عن الموضوع في جامعة محمد الخامس. 
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وكان المؤتمر مناسبة للقاء نشابة مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" الدكتور سالم المالك ، في مقر "الإيسيسكو" في الرباط، حيث كان من أولويات اللقاء استعادة لبنان لعضويته في المنظمة التي كان قد سحبها منذ أعوام، حيث اكدت نشابة ان "استعادة العضوية سيكون تحت سقف ما يسمح به الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية".

وأكد الدكتور المالك "حرص المنظمة على عودة لبنان الى موقعه الرائد فيها"، وشدد على "حرص المنظمة، في إطار رؤيتها الجديدة وتوجهاتها الاستراتيجية، على التعاون مع الجميع في التربية والعلوم والثقافة، لخدمة الإنسانية والمساهمة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم في هذه المجالات"، مشيرا إلى "انفتاح المنظمة على تنفيذ برامجها ومشاريعها في أي مكان". 

وأشارت نشابة إلى أنها" ستبذل قصارى جهدها لاستكمال انضمام لبنان إلى عضوية الإيسيسكو، علما أن اللجنة الوطنية لليونسكو ستقوم بتنسيق جميع المشاريع التي ستقام بين الايسسكو والمنظمات اللبنانية إلى حين عودة لبنان للانضمام للايسسكو".

وتمت دعوة نشابة رسميا لحضور اجتماع الامناء العامين للجان الوطنية المنضوية تحت مظلة المنظمة، وكذلك تمت دعوتها لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للمنطمة في منتصف شهر كانون الأول المقبل. 
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