"الريجي" ضبطت مركزا لتزوير المعسل في هذه المنطقة

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب والتزوير، إذ دهمت مركزا مؤلفآ من ثلاث طبقات في منطقة جدرا يستعمل لتزوير التنباك المعسل.وأوضحت "الريجي" في بيان أنها عثرت في المركز على "كميات كبيرة مصنعة وكميات اخرى قيد التصنيع"، مشيرة إلى أنها صادرت "كل الأجهزة المستعملة والمواد الأولية التي تدخل في صناعة المعسل".وسطرت "الريجي" محضرآ بالمخالفين واودعته القضاء المختص .