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لبنان

منها الحمص والفتوش... أطباق لبنانيّة شهيرة هذه مرتبتها عالميّاً (صورة)

Lebanon 24
02-11-2022 | 12:00
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تصدر طبق المحمّرة " السوري قائمة تتكون من 50 طبقا، تم اختيارها، لتكون بين الأطباق النباتية الأفضل في العالم، وفق موقع "تاست أطلس" المتخصص.
وطبق "المحمّرة" هو عبارة عن فلفل أحمر محمّص، مع الكثير من التوابل والبهارات.
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وإلى جانب الفلفل، تتكوّن "المحمّرة" السورية أيضا من الطماطم، والثوم، والبصل. وقد تضاف إليها بعض المكسرات، حسب الأذواق.

بالإضافة إلى طبق المحمرة شملت القائمة أيضا عدّة أطباق لبنانية، كالحمص، والفتوش، وبابا غنوش، وحتى طبق مكعبات البطاطا الحارّة.
كما احتوت القائمة على طبق الفلافل الفلسطيني.
 
صورة
 
(سبوتنيك)

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