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لبنان

المرتضى نوه بالمرحلة -2 من مشروع RED OAK لذوي الحاجات الخاصة وأكد رعايته له

Lebanon 24
02-11-2022 | 07:50
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 قدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عاليا "استكمال المرحلة الثانية لمشروع جمعية  Red Oak الهادف الى اتاحة الوصول للافراد ذوي الحاجات الخاصة لاسيما المكفوفين للتعرف على جمالية الفن بكل انواعه وذلك عن طريق اللمس، حيث شارك شخصيا مع طالبات وطلاب من مؤسسة الهادي للصم والمكفوفين في جولة في ارجاء المتحف الوطني للتعرف باللمس على جمالية التراث الثقافي واللقى الاثرية الموجودة لاول مرة بعد اجراء دورات تدريبية من قبل جمعية red oak بالتعاون مع وزارة الثقافة والخبير في متحف اوميروا الايطالي السيد ادريانو سقراط والمركز الثقافي الايطالي .
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وبعد ان استمع الوزير المرتضى من الحضور على أهمية هذه الزيارة وتجربتهم الفريدة والمفيدة اكد "رعايته المتواصلة ومتابعته لمثل هذه النشاطات التي من شأنها ان تتيح وتساعد على دمج ذوي الحاجات الخاصة في مختلف النشاطات الثقافية والفنية وهذا حق مكتسب لهم."
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