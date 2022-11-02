Advertisement

لبنان

بري عرض الاوضاع مع السفير المصري ونائب المنسقة الخاصة للامم المتحدة

Lebanon 24
02-11-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1006747-638029943118155853.png
Doc-P-1006747-638029943118155853.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير المصري ياسر علوي، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية .

Advertisement
كما استقبل رئيس المجلس نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية عمران رضا .

على صعيد آخر، أبرق رئيس مجلس النواب  نبيه بري للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بمناسبة إنتخابة رئيساً لجمهورية البرازيل ومما جاء في نص البرقية : 
"يطيب لي بإسمي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أن أتوجه من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها الشعب البرازيلي الشقيق بما مكنكم من الفوز بمنصب رئيس لجمهورية البرازيل الإتحادية ، متمنياً لكم التوفيق في تحمل هذه المسؤولية و النجاح في مهامكم لقيادة البرازيل رئاسة وشعباً نحو المزيد من التقدم والإزدهار والرخاء ، كما إنتهزها مناسبة لتأكيد إستعدادنا الدائم  ورغبتنا الصادقة في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات لاسيما في المجال التشريعي في سبيل تعميق روابط الأخوة التاريخية بين الشعبين  الشقيقين وتمتين عرى الصداقة التي تجمع بلدينا لبنان والبرازيل ".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2022-11-02
08:32 | 2022-11-02
09:51 | 2022-11-02
07:00 | 2022-11-02
10:15 | 2022-11-02
10:08 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website