بري عرض الاوضاع مع السفير المصري ونائب المنسقة الخاصة للامم المتحدة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير المصري ياسر علوي، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية .كما استقبل رئيس المجلس نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية عمران رضا .على صعيد آخر، أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بمناسبة إنتخابة رئيساً لجمهورية البرازيل ومما جاء في نص البرقية :"يطيب لي بإسمي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أن أتوجه من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها الشعب البرازيلي الشقيق بما مكنكم من الفوز بمنصب رئيس لجمهورية البرازيل الإتحادية ، متمنياً لكم التوفيق في تحمل هذه المسؤولية و النجاح في مهامكم لقيادة البرازيل رئاسة وشعباً نحو المزيد من التقدم والإزدهار والرخاء ، كما إنتهزها مناسبة لتأكيد إستعدادنا الدائم ورغبتنا الصادقة في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات لاسيما في المجال التشريعي في سبيل تعميق روابط الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين وتمتين عرى الصداقة التي تجمع بلدينا لبنان والبرازيل ".