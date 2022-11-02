هذا ما أعلنه وزير الاشغال بخصوص هبة القمح والفيول من روسيا

اشار وزير الاشغال الامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في تصريح الى انه "عملاً بالانفتاح على الدول الصديقة في العالم كافة، وبعد أن تبلّغنا بقرار دولة روسيا الاتحادية نيتها تزويد ‎لبنان بهبة من القمح والفيول، وبما أن روسيا تعتزم نقلها إلى المرافئ اللبنانية، قمنا بمراسلة السفارة الروسية، شاكرين بتزويدهم بقياسات البواخر المطلوبة".

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