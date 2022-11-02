دريان استقبل النائب الخير ووفدين من نقابة الاطباء والكشاف المسلم

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب أحمد الخير في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف. وجرى التداول في الأوضاع على الساحة اللبنانية.واستقبل مفتي الجمهورية وفداً من مجلس نقابة الأطباء في لبنان برئاسة النقيب الدكتور يوسف بخاش، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء سماحته في دار الفتوى التي نعتبرها بيتاً لكل لبناني كما نعتبر أن نقابة الأطباء هي بيت كل طبيب، أتينا إلى هذا الصرح الوطني لنشرح ماهية التحديات التي يواجهها قطاعنا الصحي والطبي وأطباؤنا اليوم في لبنان، ونطلب الدعم المعنوي لكي نتمكن من أن نحقق ما يمكن تحقيقه لمصلحة الطبيب والمواطن في آن معاً. إن المجتمع الطبي اللبناني يشكل نموذجاً فريداً إنسانياً ووطنياً بعيداً عن كل التجاذبات السياسية والطائفية التي يتخبط فيها لبنان والتي أدت إلى هذه الأزمات، وعلينا أن نقف إلى جانب بعضنا البعض للخروج منها".أضاف: "صحيح أننا حققنا إنجازات، ونحقق كل يوم بفضل إيماننا بهذا البلد، ولكن هذا لا يكفي، وعلينا اليوم أن نعمل على وقف نزيف الكوادر الطبية لأنه يهدد مجتمعنا ويهدد بانهيار القطاع الصحي. فوقف هذا النزيف يمر عبر لبنان دولة الدستور والحق والمساواة وتطبيق الطائف واعتبار الإنسان بكل ما يحتويه من معاني هو الشعار للبنان الغد. فنحن بحاجة اليوم إلى إصلاحات جذرية وعميقة تبدأ بدعم كل المكونات الوطنية والإنسانية والروحية. ونشكر سماحته على حسن استقباله لنا وعلى حسن الاستماع إلى مشاكلنا ومشاكل القطاع الصحي، هذا القطاع الذي سنستمر في دعمه والحفاظ عليه لأن صحة لبنان هي من صحة المواطن اللبناني، وتعافيه يبدأ من تعافي القطاع الصحي".الكشاف المسلمكما استقبل المفتي دريان وفدا من جمعية "رواد الكشاف المسلم" في لبنان برئاسة فؤاد فليفل، الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا مع سماحته في الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين وخصوصا الطائفة السنية في لبنان، كما بحثنا في سبل مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم. كذلك جرى البحث في الأوضاع الوطنية، مشددين على وجوب التكاتف والاتحاد للخروج من هذا النفق المظلم التي تمر به البلاد".