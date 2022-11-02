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لبنان

السيسي خلال لقائه ميقاتي... ليكن إنتخاب رئيس جديد مؤشرا لإعادة إستنهاض لبنان

Lebanon 24
02-11-2022 | 08:32
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقر انعقاد القمة العربية في الجزائر.
وفي خلال الاجتماع اعرب الرئيس المصري عن اهتمامه بما يحصل في لبنان وبأن يتم انتخاب رئيس جديد من دون ابطاء ليكون انتخابه مؤشرا لاعادة استنهاض لبنان.
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وقد تمنى الرئيس ميقاتي من الرئيس المصري تزويد لبنان بما بحتاج اليه من ادوية ولقاحات لمعالجة وباء كوليرا، فاكد الرئيس السيسي انه اعطى توجيهاته الفورية لتلبية هذا الطلب، فشكره الرئيس ميقاتي على اهتمامه ودعمه المستمر للبنان في كل المجالات.
 
 
 
 
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