بعد سقوط سقف غرفة صفّها في مدرسة "الاميركان"... نقل التلميذة شذى درويش إلى مستشفى النيني

نُقلت التلميذة شذى درويش إبنة الـ16 عاماً من مستشفى طرابلس الحكومي في القبة إلى مستشفى النيني، بعد تعرضها لإصابة بليغة جراء سقوط سقف غرفة صفها في مدرسة "الأميركان" الرسمية المختلطة في جبل محسن.



ويذكر أن الحادثة أدت الى وفاة زميلتها ماغي محمود متأثرة بجراحها.

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