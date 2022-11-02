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لبنان

ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-11-2022 | 09:51
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بعد إنتهاء  الرئيس نجيب ميقاتي من إلقاء كلمة لبنان خلال القمة العربيّة في دورتها الـ31 في الجزائر، توجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إليه، وقال له "مثلما تحدثنا سابقا على انفراد سنكون دائما مع لبنان".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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