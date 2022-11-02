ماذا جاء في اعلان الجزائر للقمة العربية عن لبنان؟

صدر بيان عن القمة العربية في دورتها الـ31 المنعقدة في الجزائر في ما يخص الوضع في لبنان، جاء فيه " تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفظ على أمنها واستقرارها ودعم الخطوات التي اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية، والإعراب عن التطلع لأن يقوم لبنان بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد".

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