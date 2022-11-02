ما جديد عمليّة إقتحام "بنك الاعتماد اللبناني" في الحازمية؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ المفاوضات في "بنك الاعتماد اللبناني" تعرقلت بعد أنّ منعت القوى الأمنية المودعين المتواجدين داخل المصرف من الحصول على أموالهما.



والجدير بالذكر أنّ التيار الكهربائي انقطع داخل المصرف، وأُطفئت المكيّفات، وقد انتشرت رائحة البنزين، فيما بعض المحتجزين داخل المصرف يشعرون بضيق في التنفس.

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