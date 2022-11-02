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لبنان

وزير الطاقة التقى نظيره الجزائري... على ماذا تمّ الإتّفاق؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 10:32
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استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب نظيره وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في مقر الوزارة في الجزائر بحضور سفير لبنان في الجزائر محمد حسن وسفير الجزائر في لبنان  عبد الكريم ركايبي .
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وتطرق البحث الى امكانية التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة والمناجم لا سيما في موضوع المحروقات وانتاج الكهرباء  وتسيير المنظومة الكهربائية، وفي مجال تسويق الغاز والمنتجات البترولية .

واستعرض الجانبان فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم وتصنيع الإطارات اللبنانية في الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب وفق الاحتياجات.

وتم الإتّفاق على تنظيم لقاءات عمل بين فريقي الوزارتين لترجمة ما تم بحثه .

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