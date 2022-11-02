الجيش دهم منزلا في طرابلس... ماذا عثر داخله؟ (صورة)

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ ٢ /١١ /٢٠٢٢ دهمت قوة من الجيش منزل المواطن (ص.ح.) في محلة الزاهرية - طرابلس وضَبطت في منزله سلاحاً حربياً وكمية من الذخيرة ورمانة يدوية وأعتدة عسكرية.كما أوقفت المواطنَين المطلوبَين (ع.ع.) و(خ.ح) لتورطهما في إشكال عائلي وإقدامهما على إطلاق النار في وقت سابق داخل منطقة الأسواق القديمة في طرابلس - باب الحديد وسوق السمك، وضَبطت بحوزتهما سلاحاً حربياً وممشطاً وكمية من الذخيرة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.