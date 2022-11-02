Advertisement

لبنان

الجيش دهم منزلا في طرابلس... ماذا عثر داخله؟ (صورة)

Lebanon 24
02-11-2022 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1006783-638030047936112543.jpeg
Doc-P-1006783-638030047936112543.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٢ /١١ /٢٠٢٢ دهمت قوة من الجيش منزل المواطن (ص.ح.) في محلة الزاهرية - طرابلس وضَبطت في منزله سلاحاً حربياً وكمية من الذخيرة ورمانة يدوية وأعتدة عسكرية.
Advertisement
كما أوقفت المواطنَين المطلوبَين (ع.ع.) و(خ.ح) لتورطهما في إشكال عائلي وإقدامهما على إطلاق النار في وقت سابق داخل منطقة الأسواق القديمة في طرابلس - باب الحديد وسوق السمك، وضَبطت بحوزتهما سلاحاً حربياً وممشطاً وكمية من الذخيرة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2022-11-02
16:18 | 2022-11-02
16:05 | 2022-11-02
15:48 | 2022-11-02
15:33 | 2022-11-02
15:06 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website