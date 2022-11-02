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لبنان

مياه الشرب غائبة عن بلدات وقرى لبنانية منذ أكثر من شهر!

Lebanon 24
02-11-2022 | 10:57
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تشهد عدد من بلدات وقرى كسروان والفتوح جبلا ووسطا وساحلا انقطاعا مستمرا لمياه الشفة منذ اكثر من شهر ورغم كل المراجعات والاتصالات عبر أفراد او بلديات لم تسفر عن ايجابيات.
 
ويستمر المواطن بالاستعانة بالصهاريج رغم الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها لتصريف أموره بالممكن رغم التحذيرات من تلوث المياه في بعض البلدات واصابات بعض سكانها  بالكوليرا.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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