جنبلاط أبرق إلى الرئيس البرازيلي مهنئاً بفوزه في الانتخابات

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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مهنئاً بفوزه في الانتخابات الرئاسية.وجاء في نص البرقية:"أود أن أعرب لك عن خالص تهنئتي بفوزك في الإنتخابات الرئاسية في البرازيل بعد سباق ديمقراطي ساخن، أعطاك فيه الشعب البرازيلي الثقة لقيادته للسنوات المقبلة.لقد أدت رحلتك السياسية وكفاحك من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة إلى جعل البرازيل واحدة من القوى الاقتصادية الدولية الرائدة ولاعبًا رئيسيًا في أميركا اللاتينية، مع البلدان النامية وفي المشهد العالمي. إن ولايتك بصفتك الرئيس التاسع والثلاثين للبرازيل تنطوي على تحديات ومسؤوليات هائلة وتتطلب جهودًا خاصة للحفاظ على ديمقراطية البلاد واستقرارها وأمنها وازدهارها.بهذه المناسبة، نتمنى لكم شخصياً وللشعب البرازيلي ولاية رئاسية ناجحة".