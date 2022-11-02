بشأن إنتخابات رئاسة الجمهوريّة... هذا ما قاله وزير الخارجيّة السعوديّة

أكّد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أنّ "المملكة تشدد على محورية سيادة لبنان"، داعياً إلى "انتخاب رئيس يكون قادرا على توحيد البلاد".

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وقال بن فرحان في كلمة له خلال القمة العربية في الجزائر إنّ "السعودية تدعم التضامن العربي وإيجاد آليات لمواجهة التحديات المشتركة".وشدد على أن الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات، مشيراً إلى ضرورة توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك، لافتاً إلى ضرورة العمل على إصلاح منظومة الجامعة العربية.كما قال إن التدخلات الخارجية والميليشيات تحتم تكاتف الجهود لمواجهتها، مشدداً على رفض نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين، مشيرا إلى عدم السماح للآخرين بفرض قيمهم على الدول العربية.إلى ذلك، أوضح أن التكامل الاقتصادي أمر مهم للدول العربية، وأن المملكة تسعى لذلك، وتؤكد ضرورة التكامل العربي لسد احتياجات الغذاء.وفي هذا السياق، أشار إلى أن المملكة تسعى إلى دعم التنمية في الدول الشقيقة ضمن رؤية 2030.وفي الشأن الفلسطيني، شدد على دعم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.أما في الملف اليمني، فقال إن المملكة دعمت جهود المبعوث الأممي في اليمن لتمديد الهدنة، لافتاً إلى ضرورة مواصلة الضغط الدولي لتحقيق السلام في اليمن.وشدد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني.وفيما يخص الشأن الليبي، لفت إلى أن حل الخلافات في ليبيا ينبع من الداخل بعيدا عن التدخلات الخارجية.وعن العراق، رحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مبينا مواصلة تقديم الدعم اللازم للعراق.وأكد دعم إيجاد حل سياسي في سوريا يحفظ هويتها وأراضيها.وقال إن المملكة تسعى إلى دعم السودان وتحقيق التوافق والسلام.