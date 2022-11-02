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لبنان

الجيش داهم منزل مطلوب في باب التبانة

Lebanon 24
02-11-2022 | 11:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ وحدات من الجيش والمخابرات داهمت منزل المدعو "ح.س" في محلة شارع حربا - باب التبانة، وقد تمّ ضبط أسلحة حربية من دون العثور على المطلوب.
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