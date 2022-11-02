23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش داهم منزل مطلوب في باب التبانة
Lebanon 24
02-11-2022
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ وحدات من الجيش والمخابرات داهمت منزل المدعو "ح.س" في محلة شارع حربا - باب التبانة، وقد تمّ ضبط أسلحة حربية من دون العثور على المطلوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش يوقف أشخاصاً كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات في لبنان.. ما علاقتهم بـ"داعش"؟
Lebanon 24
الجيش يوقف أشخاصاً كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات في لبنان.. ما علاقتهم بـ"داعش"؟
03/11/2022 00:19:57
03/11/2022 00:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش المصري يجهز قواته لمكافحة الإرهاب والتغيرات المفاجئة
Lebanon 24
الجيش المصري يجهز قواته لمكافحة الإرهاب والتغيرات المفاجئة
03/11/2022 00:19:57
03/11/2022 00:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية واجتماعات تنسيقية في مجال القانون البحري
Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية واجتماعات تنسيقية في مجال القانون البحري
03/11/2022 00:19:57
03/11/2022 00:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش بحث وسفير سلطنة عمان العلاقات بين الجيشين واستقبل حاصباني
Lebanon 24
قائد الجيش بحث وسفير سلطنة عمان العلاقات بين الجيشين واستقبل حاصباني
03/11/2022 00:19:57
03/11/2022 00:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
التيانة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار غزيرة وصواعق وعواصف رعدية بانتظارنا.. واستعدوا لأجواء باردة في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وصواعق وعواصف رعدية بانتظارنا.. واستعدوا لأجواء باردة في هذا الموعد
01:37 | 2022-11-02
02/11/2022 01:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من المصارف بشأن الدولار.. إليكم ما قد يحصُل
Lebanon 24
خطوة من المصارف بشأن الدولار.. إليكم ما قد يحصُل
04:15 | 2022-11-02
02/11/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجل فنان شهير غرقاً (صورة)
Lebanon 24
وفاة نجل فنان شهير غرقاً (صورة)
08:20 | 2022-11-02
02/11/2022 08:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حداد على ماغي محمود
Lebanon 24
حداد على ماغي محمود
06:42 | 2022-11-02
02/11/2022 06:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري لن يُلدغ من الجحر مرتين وعون: "لا أحد يمكنه ان يشطبني"
Lebanon 24
الحريري لن يُلدغ من الجحر مرتين وعون: "لا أحد يمكنه ان يشطبني"
06:00 | 2022-11-02
02/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:19 | 2022-11-02
مقدّمات نشرات الاخبار المسائية
16:18 | 2022-11-02
بيان لمعهد البحوث الصناعية في شأن تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة
16:05 | 2022-11-02
بالفيديو... هكذا يبدو المشهد من أمام "بنك الإعتماد اللبناني" في الحازميّة في هذه الأثناء
15:48 | 2022-11-02
سرقة مزرعة ماعز في هذه المنطقة
15:33 | 2022-11-02
عز الدين تواصلت مع الحلبي وبدران في شأن أولاد اللبنانية المتزوجة من اجنبي.. ماذا في التفاصيل؟
15:06 | 2022-11-02
الحلبي اتصل بوالدة الطالبة ماغي محمود معزياً
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
03/11/2022 00:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
03/11/2022 00:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
03/11/2022 00:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact