الجيش داهم منزل مطلوب في باب التبانة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ وحدات من الجيش والمخابرات داهمت منزل المدعو "ح.س" في محلة شارع حربا - باب التبانة، وقد تمّ ضبط أسلحة حربية من دون العثور على المطلوب.

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