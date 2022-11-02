عز الدين ترأست جلستي هيئة التنمية المستدامة ولجنة المرأة والطفل

عقدت هيئة التنمية المستدامة جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور الاعضاء.



وقالت عز الدين بعد الجلسة: "اجتمعت هيئة التنمية المستدامة اليوم وتابعت موضوع مقاربة المضادات الحيوية، سيما "الكولستين" الذي تابعناه لمدة سنة وبنتيجة هذه المتابعة والتعاون بين مجلس النواب والجامعات والنقابات خصوصا نقابة مربي الدواجن، اصدر وزير الزراعة بمنع استيراد واستخدام والتداول بالكلوستين في القطاع الحيواني والدواجن".

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واضافت: "حضر الاجتماع وزارة الزراعة، والمجلس الاعلى للجمارك ونقيب الدواجن وباحثون وأساتذة في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت والنواب وممثل عن وزارة الصحة لنرى كيف يطبق هذا القرار الذي اتخذه الوزير في نيسان الماضي وطلبنا من الجمارك اعداد تقرير لنرى مدى الالتزام على الحدود بتطبيق هذا القرار، واصدرت وزارة الزراعة كل الارشادات اللازمة بهذا الموضوع.ونظرا للظروف الاقتصادية نسبة المراقبة على المزارع لا تتم بالطريقة اللازمة".

وتابعت: "ونحن نتفهم هذا الوضع والشكوى من قبلهم ان لديهم منتجات حيوانية وبعض الدواجن المستوردة في الخارج بخاصة من البلدان التي تمنع استعمال الكولستين كالبرازيل مثلا كان الاقتراح اننا سنطلب من وزارة الزارعة ضم فحص الكولستين الى الفحوصات الاخرى التي تجرى على الحدود اللبنانية للمنتجات الحيوانية التي تدخل الى لبنان وسنطلب منه ان يكون هذا الفحص على عاتق المستورد لانها قد تكون مكلفة ولحماية المنتجات المحلية ولتكون سليمة. وطلبنا من وزارة الصحة وضع هذا الكولستين ايضا على المنصة التي وضعتها للمضادات الحيوية التي يمنع استخدامها في المنتجات الحيوانية وسنتابع الموضوع".



وتطرقت الجلسة الى موضوع الكوليرا، وشددت عز الدين على "اهمية حماية مصادر المياه وفحصها حتى لا نصبح بلدا تستقر فيه الكوليرا وهذا سيترتب عليه تبعات اقتصادية وسياحية وصحية ورفع مستوى الوعي في كل الميادين المختصة بهذا الموضوع".

وتابعت عز الدين: "كما عقدت لجنة المراة والطفل اجتماعا لبحث واقع الاحداث في السجون اللبنانية وطلبنا من الجمعيات التي تتعاطى مع الاحداث اعداد تقرير عن ملاحظاتها ومشاكلها، هذه الجمعيات طلبت من الدكتور عمر نشابة دراسة هذه الملاحظات وهناك مجموعة عمل من اجل السجون. وطلبت وضع هذا التقرير والملاحظات وسلمتها للجنة، وقد تم عرضها على اللجنة. نحن نعود ونرفع الصوت هناك قضية اساسية اخلاقية وطنية دينية تفاقمت، لدينا 167 قاصرا في السجون اللبنانية منذ سنة 2018 4 منهم فقط حوكموا والباقون موقوفون قد يكون صادر حكم فيهم".

واضافت: "هناك أناس منذ سنة 2018 غير محكومين ومنهم صغار بين ال10 وال11 سنة ترفع الصوت عاليا. هذا الموضوع تأخر كثيرا بسبب اعتكاف القضاء. والعدالة لا يجوز ان تعتكف ومع تفهمنا لكل الظروف المحيطة لكن هؤلاء صغار ولا يجوز ان يستمر هذا الوضع. هناك اكتظاظ في السجون، نرفع الصوت لكن المعنيين من اجل تحرك القضاء في هذا الموضوع.



