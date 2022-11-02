الجيش: تمارين تدريبية واجتماعات تنسيقية في مجال القانون البحري

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني عبر فيسبوك، عن "تمارين تدريبية واجتماعات تنسيقية في مجال القانون البحري نفذتها القوات البحرية والشرطة العسكرية بالاشتراك مع مكتب المخدرات والجرائم في الأمم المتحدة UNODC، وبالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومديرية الجمارك العامة في قاعدة جونيه البحرية، وبمشاركة ممثلين عن القوات البحرية والإدارات الرسمية في عدد من الدول الصديقة".

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