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لبنان

هذا ما حصل في منطقة سن الفيل.. ووزير الاشغال يناشد "للمرة المليون"

Lebanon 24
02-11-2022 | 11:50
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كرر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مناشدته "للمرة المليون من منطقة الحايك سن الفيل، شركات رفع النفايات والبلديات ان تقوم بواجباتها. وهذا ما حصل في منطقة سن الفيل".
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وقال: "لا قدرة لدينا للقيام بدورنا ودور غيرنا في كل مرة، لأن النفايات خلال العاصفة تسد مجاري مياه الأمطار. كذلك مشهد النفايات يتكرر من اتوتستراد ضبية المفرق الذي يؤدي إلى ساحة عوكر".

وسأل: "ما الحل مع شركة رفع النفايات والبلديات في المنطقة؟". وختم: "نعيد ونكرر، اذا دخلت أكياس النفايات في مجاري مياه الأمطار فستتسبب بمشكلة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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