غداً.. تدابير سير تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:السّاعة 11:00 من يوم الخميس 03-11-2022، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لتلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهوريّة.لذلك، سيتمّ إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التّاريخ المذكور وحتّى الانتهاء.يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.