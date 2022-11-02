وزارة الاعلام تنشر مسودة اقتراح قانون الاعلام وتنتظر اقتراحات المهتمين

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نشرت وزارة الاعلام على موقعها الالكتروني، مسودة اقتراح قانون الاعلام ومجموعة أسئلة مقترحة لمواكبة هذه المسودة https://forms.gle/gpg88dn6cp7UFAKv6.وحددت مهلة حتى 23 تشرين الثاني 2022 الحالي لتقديم الاقتراحات من المهتمين وذوي الاختصاص.وذكرت الوزارة بأنها ستتولى بعد هذا التاريخ دراسة الاقتراحات والتعليقات المقدمة بهدف الوصول الى قانون إعلام عصري، يحاكي المعايير الدولية لحرية الصحافة وحقوق الانسان.