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لبنان

وزارة الاعلام تنشر مسودة اقتراح قانون الاعلام وتنتظر اقتراحات المهتمين

Lebanon 24
02-11-2022 | 12:20
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 نشرت وزارة الاعلام على موقعها الالكتروني، مسودة اقتراح قانون الاعلام ومجموعة أسئلة مقترحة لمواكبة هذه المسودة https://forms.gle/gpg88dn6cp7UFAKv6.

وحددت مهلة حتى 23 تشرين الثاني 2022 الحالي لتقديم الاقتراحات من المهتمين وذوي الاختصاص.
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وذكرت الوزارة بأنها ستتولى بعد هذا التاريخ دراسة الاقتراحات والتعليقات المقدمة بهدف الوصول الى قانون إعلام عصري،  يحاكي المعايير الدولية لحرية الصحافة وحقوق الانسان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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