الراعي ويونان وصلا الى البحرين للمشاركة في فعاليات "ملتقى البحرين للحوار" وزيارة البابا فرنسيس

وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ومطارنة واباء كهنة من مختلف الكنائس الى مملكة البحرين للمشاركة في فاعليات ملتقىَ البحرين للحوار وزيارة البابا فرنسيس الرسولية.

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