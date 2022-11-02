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لبنان

الراعي ويونان وصلا الى البحرين للمشاركة في فعاليات "ملتقى البحرين للحوار" وزيارة البابا فرنسيس

Lebanon 24
02-11-2022 | 12:40
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وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  وبطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ومطارنة واباء كهنة من مختلف الكنائس الى مملكة البحرين للمشاركة في فاعليات ملتقىَ البحرين للحوار وزيارة البابا فرنسيس الرسولية. 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

البابا فرنسيس

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