اشكال وإطلاق نار في منطقة جبل البداوي.. إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة جبل البداوي بين عدد من الشبان تخلله اطلاق نار.

ولم يتسبب هذا الإشكال بوقوع اصابات فيما تضررت سيارة مركونة في المكان.