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لبنان

اشكال وإطلاق نار في منطقة جبل البداوي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-11-2022 | 12:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة جبل البداوي بين عدد من الشبان تخلله اطلاق نار. 
 
ولم يتسبب هذا الإشكال بوقوع اصابات فيما تضررت سيارة مركونة في المكان.
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جبل البداوي

اطلاق نار

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