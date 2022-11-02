وزير الزراعة عرض مع نقابتي مربي الدواجن والمستوردين اوضاع القطاع

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن إجتماعا مع نقابتي مربي الدواجن والمستوردين، وجرى البحث حول قطاع تربية الدواجن و قطاع الإستيراد، وتم التطرق إلى الأسعار.



وجرى تشكيل لجنة من النقابتين ووزارة الزراعة على ان تستكمل في الاسابيع القادمة البحث في كل الملفات التي تم عرضها.

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