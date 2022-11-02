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لبنان

وزير الزراعة عرض مع نقابتي مربي الدواجن والمستوردين اوضاع القطاع

Lebanon 24
02-11-2022 | 12:52
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عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن إجتماعا مع نقابتي مربي الدواجن والمستوردين، وجرى البحث حول قطاع تربية الدواجن و قطاع الإستيراد، وتم التطرق إلى الأسعار.
 
وجرى تشكيل لجنة من النقابتين ووزارة الزراعة على ان تستكمل في الاسابيع القادمة البحث في كل الملفات التي تم عرضها.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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