المفاوضات فشلت.. إليكم جديد اقتحام مصرف "الإعتماد اللبناني" في الحازمية

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المفاوضات لإدخال الطعام لموظفي مصرف الإعتماد اللبناني فرع الحازمية قد فشلت ولا تزال عملية إحتجاز الرهائن مستمرة منذ الصباح.



وكان قد أقدم رجل مسلّح على إقتحام المصرف مطالبا بالحصول على وديعته.

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