Advertisement

لبنان

الجيش يوقف أشخاصاً كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات في لبنان.. ما علاقتهم بـ"داعش"؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1006833-638030129299004496.jpg
Doc-P-1006833-638030129299004496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨ أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (أ.خ.) لانتقاله بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والقتال إلى جانبه، ولعودته خلسة إلى لبنان وتجنيده أشخاصاً لمصلحة التنظيم، وإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وتحضير البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني، وذلك من خلال إعدادهم ذهنياً وجسدياً، وشراء أسلحة ورمانات يدوية لهم كي ينفذوا مخططاته.
Advertisement
وقد تمكنت المديرية من توقيف المتورطين معه وعلى رأسهم المدعو (ع.ر.) الذي كان يتهيأ لتنفيذ مخطط إرهابي.
تستمر التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2022-11-02
16:18 | 2022-11-02
16:05 | 2022-11-02
15:48 | 2022-11-02
15:33 | 2022-11-02
15:06 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website