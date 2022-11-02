المرتضى التقى وفدا من المشاركين في فعاليات "جائزة فلسطين العالمية للآداب"

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، وفدا من الضيوف المشاركين في فعاليات "جائزة فلسطين العالمية للآداب".



Advertisement

وشكر الوفد المرتضى على رعايته للفعاليات، كما تخلل اللقاء مداخلات لبعض الضيوف أكدوا فيها "أهمية العمل الثقافي في مواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني، والحفاظ على القضية الفلسطينية وعلى دور لبنان في هذا المجال". وشكر الوفد المرتضى على رعايته للفعاليات، كما تخلل اللقاء مداخلات لبعض الضيوف أكدوا فيها "أهمية العمل الثقافي في مواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني، والحفاظ على القضية الفلسطينية وعلى دور لبنان في هذا المجال".