المرتضى التقى وفدا من المشاركين في فعاليات "جائزة فلسطين العالمية للآداب"

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، وفدا من الضيوف المشاركين في فعاليات "جائزة فلسطين العالمية للآداب".
وشكر الوفد المرتضى على رعايته للفعاليات، كما تخلل اللقاء مداخلات لبعض الضيوف أكدوا فيها "أهمية العمل الثقافي في مواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني، والحفاظ على القضية الفلسطينية وعلى دور لبنان في هذا المجال".
وإستقبل المرتضى النحاتين المبدعين منصور وعساف عساف مؤسسي "محترف عساف"، وكان برفقتهما رئيس بلدية الورهانية سمير غانم ومدير المكتبة الوطنية في بعقلين غازي صعب وذلك لشكر الوزير المرتضى على زيارته وشيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى محترفهما في الورهانية - الشوف واعلانه من قبل المرتضى متحفا وادراجه على لائحة المتاحف الوطنية.
وقد قدم له الأخوان عسّاف منحوتةً عربون شكر وتقدير.