Advertisement

لبنان

بهية الحريري تتضامن مع "المواساة" بعد تعرضها للسرقة

Lebanon 24
02-11-2022 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1006852-638030161275478349.jpg
Doc-P-1006852-638030161275478349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري في مجدليون، وفداً من الهيئة الإدارية لجمعية المواساة في صيدا برئاسة رئيسة الجمعية السيدة رلى الشماع الأنصاري، في زيارة تأتي في اطار التواصل، ولوضع السيدة الحريري في ملابسات عملية السرقة التي تعرضت لها الجمعية مؤخراً .  
Advertisement
 
وأعربت الحريري للوفد عن "تضامنها الكامل مع الجمعية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها"، منوهة ب"الدور الاجتماعي والتكافلي والتربوي والصحي الذي تؤديه في المجتمع الصيداوي".
 
 
وشددت على "ضرورة تسريع التحقيقات حتى استعادة الأموال المسروقة ومحاسبة المتورطين".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2022-11-02
16:18 | 2022-11-02
16:05 | 2022-11-02
15:48 | 2022-11-02
15:33 | 2022-11-02
15:06 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website