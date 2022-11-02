بهية الحريري تتضامن مع "المواساة" بعد تعرضها للسرقة

التقت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري في مجدليون، وفداً من الهيئة الإدارية لجمعية المواساة في صيدا برئاسة رئيسة الجمعية السيدة رلى الشماع الأنصاري، في زيارة تأتي في اطار التواصل، ولوضع السيدة الحريري في ملابسات عملية السرقة التي تعرضت لها الجمعية مؤخراً .

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وأعربت الحريري للوفد عن "تضامنها الكامل مع الجمعية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها"، منوهة ب"الدور الاجتماعي والتكافلي والتربوي والصحي الذي تؤديه في المجتمع الصيداوي".

وشددت على "ضرورة تسريع التحقيقات حتى استعادة الأموال المسروقة ومحاسبة المتورطين".