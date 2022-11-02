Advertisement

لبنان

خليل: نقف الى جانب ميقاتي في احترام طبيعة المرحلة

Lebanon 24
02-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1006853-638030165359044599.jpg
Doc-P-1006853-638030165359044599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار النائب علي حسن خليل أن حركة أمل تبنت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة في الانتخابات السابقة، مشيراً إلى أنه ما من "أسباب لتغيير هذا الموقف لكنه كسواه يحتاج الى توافق وطني ونريد لمرشحنا أن يصل ولن نسمي لمجرد الترشيح". 
Advertisement
 
وفي حديث لقناة الـ"أم تي في"، قال خليل: "نقف الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في احترام طبيعة المرحلة وحفظ حقه الدستوري بتولي حكومة تصريف الاعمال مسؤولياتها لكن من دون أن يستفز أي مكون". 
 
وأكد أنه "لا فيتو على أي اسم ومستعدون للتواصل مع كل الاطراف ويمكن أن نتفق مع اطراف غير التيار الوطني الحر على اسماء والتوافق العام لا يعني الإجماع". 
 
ولفت خليل إلى أن "المسار الذي يسلكه الملف الرئاسي لا يوحي بإمكان انتخاب رئيس قبل رأس السنة". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2022-11-02
16:18 | 2022-11-02
16:05 | 2022-11-02
15:48 | 2022-11-02
15:33 | 2022-11-02
15:06 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website