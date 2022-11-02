خليل: نقف الى جانب ميقاتي في احترام طبيعة المرحلة

أشار النائب علي حسن خليل أن حركة أمل تبنت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة في الانتخابات السابقة، مشيراً إلى أنه ما من "أسباب لتغيير هذا الموقف لكنه كسواه يحتاج الى توافق وطني ونريد لمرشحنا أن يصل ولن نسمي لمجرد الترشيح".

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وفي حديث لقناة الـ"أم تي في"، قال خليل: "نقف الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في احترام طبيعة المرحلة وحفظ حقه الدستوري بتولي حكومة تصريف الاعمال مسؤولياتها لكن من دون أن يستفز أي مكون".

وأكد أنه "لا فيتو على أي اسم ومستعدون للتواصل مع كل الاطراف ويمكن أن نتفق مع اطراف غير التيار الوطني الحر على اسماء والتوافق العام لا يعني الإجماع".

ولفت خليل إلى أن "المسار الذي يسلكه الملف الرئاسي لا يوحي بإمكان انتخاب رئيس قبل رأس السنة".